حقق فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إيرادات وصلت إلى 71 مليونًا و 259 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و 192 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 27 مليونًا و 67 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.
يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.
فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم الرعب The Forever Purge يحقق 71 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.