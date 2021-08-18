فيلم الرعب The Forever Purge يحقق 71 مليون دولار

حقق فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إيرادات وصلت إلى 71 مليونًا و 259 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و 192 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 27 مليونًا و 67 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.