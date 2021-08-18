أكد المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح بدء انطلاق عروض البيت الفنى المسرح لتجوب قرى مصر ونجوعها فى 20 محافظة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وقال مختار إن مشروع التجوال والمواجهة يقدم فى انطلاقته الثانية هذا العام 15 عرضا تمثل جميع فرق بيت المسرح يتم عرضها بـ200 قرية مصرية، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يقدم البيت الفنى للمسرح 145 ليلة عرض فى القرى ضمن المبادرة، وذلك ابتداء من منتصف شهر أغسطس الجارى، وحتى منتصف شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والشباب والتضامن الاجتماعى، إضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدنى .

ويقول الفنان محمد الشرقاوى مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال إن الفرقة تنظم الانطلاقة الثانية لجولة عروض البيت الفنى للمسرح، والتى تضاعف فيها عدد العروض والقرى المقدم فيها العروض، ليصل إجمالى ليالى العرض إلى 325 ليلة عرض، وهو 3 أضعاف عدد ليالي العرض في الانطلاقة الأولى والتي كانت في الفترة من فبراير إلى يونيو من العام الجاري.

جدير بالذكر أن الانطلاقة الثانية من المواجهة والتجوال تبدأ بعرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وذلك حتى 25 أغسطس الجارى، وعرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ويستمر حتى 20 من شهر أغسطس الجارى بمحافظة الشرقية، وعرض "ذهب الليل" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية والذى قُدم هذا الأسبوع بمحافظة البحيرة.