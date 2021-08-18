15 مليون دولار إيرادات فيلم الفانتازيا The Green Knight

حقق فيلم الفانتازيا The Green Knight، إيرادات وصلت إلى 14 مليون و 957 ألف دولار منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 14 مليون و 738 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 219 ألف دولار ببعض دور العرض في دول العالم، حيث من المقرر أن يصل العمل الجديد إلى عدد كبير من دور العرض في خلال الفترة المقبلة.

يدور فيلم The Green Knight حول مغامرة خيالية ملحمية مستوحاة من أسطورة آرثر الخالدة، حيث يحكي فيلم " The Green Knight" قصة السير جاوين (ديف باتيل)، ابن شقيق الملك آرثر المتهور، الذي يشرع في مسعى جريء لمواجهة الفارس الأخضر الذي يحمل نفس الاسم، وهو الزمرد العملاق.

ويتعامل جاوين مع الأشباح والعمالقة واللصوص والمخططين في رحلة أعمق لتحديد شخصيته وإثبات قيمتها في نظر عائلته ومملكته من خلال مواجهة التحدي النهائي.

العمل الجديد من إخراج ديفيد لوري، فيلم The Green Knight من بطولة أنيس ريزو، جو أندرسون، ديف باتيل، أليسيا فيكاندر، نويل براون، ساريتا تشودري، نيتا ميشرا، تارا ماي، أثينا فريزل، شون هاريس، كيت ديكي.