بعد جولتها بالقاهرة.. بلقيس تعلن تفاصيل حفلها مع محمد عساف وسيف نبيل في دبي

بلقيس واصلت نشاطها الفني في موسم الصيف الحالي، وكشفت عن مفاجأة جديدة لجمهورها اليوم، وذلك بعد إحيائها مؤخراً عدة حفلات غنائية في القاهرة، وتعود إلى دبي لإحياء حفل جديد.

تفاصيل حفل بلقيس في صيف دبي

ونشرت الفنانة بلقيس اليوم فيديو على حسابها بانستقرام، أعلنت به عن حفلها الجديد في دبي، وطرحت برومو الحفل وشوقت الجمهور لحفلها الجديد، والذي كشفت عن تفاصيله في تعليقها على الفيديو، وقالت:" انتظروني في حفل مميز بمدينة دبي يوم ٢٧ اغسطس مع النجوم محمد عساف وسيف نبيل"، وتعتبر الحفل مفاجأة حفلات صيف دبي، وتحييه بلقيس مع محمد عساب وسيف نبيل في مركز دبي التجاري بقاعة راشد.

بلقيس تعلق على تمثالها الشمعي في متحف مدام توسو بدبي

وشهدت الأيام الأخيرة نساط مكثف للفنانة بلقيس، ونشرت اليوم أيضاً على حسابها بانستقرام صوراً لها مع تمثالها الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، ووجهت رسالة في تعليقها على صور تمثالها، وقالت:" الكلمات لا تكفي لوصف فخري وسعادتي بتدشين التمثال الشمعي الخاص بي في متحف مدام توسو في دبي، وكل الشكر الجزيل لقادتنا الكرام وحكومة بلدي الامارات الرشيدة الغالية على الدعم اللامحدود وللقائمين في متحف مدام توسو على الاتقان المبهر..وين الاصلية ووين بلقيس التمثال؟"

جولات بلقيس الغنائية في مصر

وأحيت الفنانة بلقيس مؤخراً عدة حفلات لها بالقاهرة، وعقدت جولة غنائية كانت آخرها تقديم حفل في دار الأوبرا المصرية، ونشرت بلقيس عدة صور لإطلالتها في الحفل، ووجهت رسالة أيضاً على انستقرام بعد نجاح حفلتها في القاهرة وقالت:" حفل اوبرا القاهرة كان كامل العدد وتفاعل جماهيري روعة من جميع انحاء الوطن العربي مع الشكر للقائمين في دار الاوبرا والمايسترو احمد طه والفرقة الموسيقية والقادم اجمل".

ونشرت بلقيس فيديو من حفلها في دار الأوبرا المصرية ووجهت الشكر للموزع والموسيقي ميشيل فاضل بعد مشاركته معها في الحفل، وقالت:"" الكلمات لا توفيه حقه.. موسيقار من الطراز الرفيع شرفني بعزفه على البيانو في حفلي بدار الاوبرا في القاهرة وكنت أهيم طربا فوق السحاب معه.. شكرا ميشيل فاضل دائما بتعرف توديني للعالم الساحر الآخر".