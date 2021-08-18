أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى من مرحلة الثانوية العامة:"فخور بيكم..شرفتوني"

أحمد زاهر احتفل اليوم بنجاح ابنتيه ملك وليلى أحمد زاهر في مرحلة الثانوية العامة، بعد ظهور النتائج اليوم، ونشر رسالة تهنئة إلى ابنتيه واحتفل بتخرجهما على حسابه بانستقرام.

أحمد زاهر يحتفل بنجاح ابنتيه في الثانوية

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة على حسابه بانستقرام بتعليق:"الناجح يرفع ايده.. مبروك"، وذلك للاحتفال بنجاح ابنتيه ملك وليلى في الثانوية العامة، بعد إعلان النتائج اليوم، وقدم أحمد زاهر التهنئة إلى ابنتيه برسالة خاصة على انستقرام، وعبر عن سعادته وفخره لتخطي ابنتيه مرحلة الثانوية العامة واستعدادهما لدخول المرحلة الجامعية.

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنتيه بعد تخرجهما

وقال الفنان أحمد زاهر في رسالته لابنتيه بعد تخرجهما من مرحلة الثانوية العامة وقال:" مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة سنة صعبة جدا وانتم كلكم كنتم قدها مبروك بناتي حبايب قلبي وروحي ملك وليلي انا فخور بيكم جدا شرفتوني وخلصت مرحلة وداخلين علي مرحلة جديدة في حياتكم ربنا معاكم يا حبايب قلبي"، وتلقى زاهر مع ابنتيه التهاني من الجمهور والمتابعين، وأعادوا نشر رسائل الجمهور الذين شاركوهم الاحتفال بتخرجهما من الثانوية.

ابنة أحمد زاهر ترد على الانتقادات

وكان أحمد زاهر وابنتيه قد تصدرا اهتمامات الجمهور مؤخراً بعد ظهور العائلة في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، وخطفت ليلى وملك زاهر الأنظار في الحفل، رغم تلقيهما بعض الانتقادات بحجة تجاهل حالة الحداد على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهو ما جعل ملك أحمد زاهر تخرج عن صمتها وتدافع عن شقيقتها ليلى، وقالت:" أختي كانت حالتها النفسية وحشة، فبعد أسبوع من الوفاة اخدناها الحفلة عشان تفك شوية".

وتابعت ملك أحمد زاهر في ردها على الانتقادات:"لا دوت الخليج عيب ولا حرام، ومحدش فاللي بينتقدوا دول حاطط نفسه مكانا، ولا أصلاً له دعوة، كل واحد حر في حياته، وياريت يخليهم في حالهم"، وأكدت أن شقيقتها أصبحت أفضل وإنها تدعي للراحلة دلال عبد العزيز طول الوقت، وأضافت ملك أحمد زاهر في رد آخر على الانتقادات التي تتعرض لها عامة وقالت إنها لا ترد على الانتقادات إلى في حالة التطاول على أسرتها أو شعورها بالظلم، وقالت:"بجد صعبين جداً، تخيلي تكوني قاعدة في أمان الله وتلاقي حد شاتمك أو شاتم أهلك وهو ما يعرفكوش.. مابعرفش أمسك نفسي".