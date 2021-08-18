دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب في أحدث ظهور.. بالصور

دينا، الممثلة والراقصة المصرية، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعدما نشرت عدة صور لها على حسابها بانستقرام، والتي ظهرت بها بالعباءة والحجاب، ولم تكشف عن المناسبة التي تظهر بها في هذه الإطلالة.

دينا ترتدي الحجاب في أحدث ظهور

ونشرت الممثلة والراقصة المصرية دينا عدة صور لها على حسابها الرسمي بانستقرام، والتي كشفت بها عن أحدث إطلالاتها بالحجاب، حيث ظهرت دينا وهي ترتدي عباءة بيضاء طويلة وكذلك الحجاب، واستعرضت إطلالتها بالحجاب على انستقرام، وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات من متابعيها حول المناسبة التي جعلتها ترتدي الحجاب، وابدى عدد من متابعيها اعجابه بإطلالتها الجديدة بالحجاب.

دينا تثير الجدل بارتدائها الحجاب في أحدث ظهور

وأثارت دينا الجدل بسبب ظهورها بالحجاب، ولاقت صورها تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين، وشوقت دينا الجمهور من خلال الصور لعملها الجديد، وأكتفت بالتعليق على الصور قائلة:"قريباً"، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بوجود مفاجأة فنية لها، وتظهر بها بشخصية سيدة محجبة، ولكن دينا لم تكشف أي تفاصيل جديدة عن عملها الجديد وصورها الملفتة بالحجاب.

وعلق عدد من أصدقاء دينا أيضاً على إطلالتها الأخيرة بالحجاب، ومنهم الفنانة بدرية طلبة، والتي أشادت بها في تعليقها على صورها وقالت:" الله ياحبيبتى ربنا يكرمك ويسعدك ياريت كل الناس تشوف قلبك كله خير اد ايه".

أحدث أعمال دينا الفنية

وتشارك دينا في عدة أعمال فنية في الفترة الحالية، وعلى رأسها مسلسل "البحث عن علا"، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وهانى عادل وندى موسى وغيرهم، بالإضافة إلى قائمة طويلة من ضيوف الشرف، ولم يتحدد موعد عرضه بعد ومن المتوقع ان يعرض على احدى المنصات الإلكترونية، وشاركت دينا مؤخراً في عدة أعمال فنية ومنها فيلم "سقراط ونبيلة" الذي عرض مؤخراً، بالإضافة إلى دورها في مسلسل "ورا كل باب" والذي عرض في بداية العام.