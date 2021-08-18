أنغام تكشف موعد وتفاصيل مفاجأتها الغنائية الجديدة "ونفضل نرقص".. بالصور

أنغام واصلت نشاطها الفني في موسم الصيف الحالي، وكشفت اليوم عن تفاصيل مفاجأتها الغنائية الجديدة، ونشرت بوستر أغنيتها "ونفضل نرقص" وكشفت موعد طرحها.

أنغام تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص"

ونشرت الفنانة المصرية أنغام اليوم صورة بوستر أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص" على حسابها الرسمي بانستقرام، وشوقت الجمهور لمفاجأتها الغنائية الجديدة في موسم الصيف الحالي، بصورة البوستر والذي ظهرت به بإطلالة صيفية مبهجة وهو ما جعل الجمهور يتوقع أن الأغنية الجديدة ستكون أغنية صيفية ومبهجة أيضاً، خاصة بسبب عنوانها الذي يدعو للرقص.

أنغام تكشف موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية

وكشفت الفنانة أنغام تفاصيل طرح أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص"، وقالت إنها ستطرحها غداً على قناتها بيوتيوب، وشوقت الجمهور إليها وقالت في تعليقها على صورة البوستر:" استنوا اغنيتي الجديدة ونفضل نرقص بكرة الساعة ٧ مساءً على قناتي على اليوتيوب"، وتواصل أنغام بأغنيتها الجديدة تواجدها القوي في موسم الصيف الحالي، حيث تعيش حالة من النشاط الفني بين إحياء الحفلات وإطلاق الأغاني الجديدة.

نشاط فني مكثف لأنغام في موسم الصيف

وكانت آخر أنشطة الفنانة أنغام في موسم الصيف، إحيائها حفل غنائي في موسم حفلات صيف الشرقية بالسعودية مع الفنان وائل جسار، ونشرت مؤخراً عدة صور لها من الحفل، ووجهت رسالة إلى جمهورها السعودي بعد الحفل وقالت:" وقوفكم تاج علي رأسي أحيا من اجل لحظة كهذه اللحظة شكرًا جزيلًا"، وأحيت أنغام عدة حفلات مؤخراً في جدة والرياض وتستعد لإحياء حفل غنائي في القاهرة بمسرح المنارة في 27 أغسطس الجاري، لتواصل حفلاتها وأنشطتها الجماهيرية في موسم الصيف الحالي.

وطرحت الفنانة أنغام مؤخرا عدة أغاني جديدة، وافتتحت أعمالها في بداية موسم الصيف بأغنية "هو نفس الشوق"، قبل أن تستمر في أعمالها وتطرح منذ شهرين أغنية "أنا بعته كتير"، وكانت آخر أعمالها في أغنية "برضه بتوحشني" مع وائل كفوري، وقدمت أنغام في أعمالها الأخيرة أغاني درامية ورومانسية، وهو ما جعل الجمهور يتوقع ان تقدم أغنية إيقاعية مبهجة في أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص" التي ستطرحها غداً.