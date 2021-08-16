نادية الجندي توضح دورها في تأجيل حفل "موركس دور" 2021

نادية الجندي كشفت في الساعات الماضية كواليس قرار تأجيل حفل "الموركس دور" الذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء القادم في العاصمة اللبنانية بيروت حتى أصدر منظميه قرارا بتأجيل الحفل بسبب الظروف التي تمر بها لبنان.

نادية الجندي تشيد بقرار تأجيل حفل "الموركس دور"

نادية الجندي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تعازي للشعب اللبناني بعد حادث انفجار عكار الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا، كما قدمت الفنانة المصرية الكبيرة الشكر للقائمين على جائزة "الموركس دور" وذلك بعد إتخاذهم قرار بتأجيل الحفل بسبب الأحداث الواقعة في لبنان.

فكتبت الفنانة المصرية: "أتقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني ولشهداء حادث انفجار عكار شمال لبنان، فاجعة كبيرة الله يرحم كل الشهداء ويحفظ لبنان وشعبها وكل الشكر والتقدير علي القرار الحكيم الذي أتخذه المقيمين علي تأجيل حفل افتتاح الموركس دور في دورته العشرين وإرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".

نادية الجندي : طلبت تأجيل الحفل "الموركس دور" بسبب أحداث لبنان

نادية الجندي أكدت على سعادتها بتكريمها في حفل "موريكس دور" لكنها أكدت على تواصلها مع القائمين على تنظيم الحفل وطلبت منهم تأجيله بسبب الأحداث الجارية في لبنان، كما أنها استمرت في حالة تواصل معهم حتى صدر القرار بالتأجيل والذي أكدت على احترامها له ولكل منظمي الحفل.

فكتبت نادية الجندي: "رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضوري هذا المهرجان العريق واجه الإبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها، وكنت على تواصل منذ صباح أمس مع لجنة الموركس دور وطلبت تأجيل المهرجان حتى لا نحتفل على جثث الضحايا ولبنان منكوبة وكنت على اتصال معهم حتى اطمنت على اتخاذ القرار بالتأجيل وانتظرت حتى تعلن إدارة المهرجان بيانها الرسمي وكامل الاحترام لقرارات كل القائمين على هذا المهرجان".

النجوم يعتذورن عن حضور حفل "الموركس دور"

نادية الجندي تمنت أن يتم تحديد موعد جديد لحفل "موركس دور" وأن تشارك فيه بلبنان بعد أن يتجاوز أزمته الحالية ويعود إلى ما كان عليه فكتبت: "أتمنى إن شاء الله قريباً جداً أن أشارك في هذا الحدث الكبير على أرض لبنان بلدي التاني بعد انتصارها وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من الأول تحيا لبنان وشعب لبنان".

وكان القائمين على حفل "الموركس دور" قد أعلنوا في بيان أمس الأحد عن تأجيل الحفل بسبب الأزمة التي تشهدها لبنان بالإضافة إلى اعتذار العديد من النجوم عن حضور الحفل وكان من بينهم الفنانة نوال الزغبي والفنان قصي خولي.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة نادية الجندي وقصي خولي ونوال الزغبي على "انستجرام".