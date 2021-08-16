"كانت حاملا بطفلها الأول" ..وفاة الإعلامية الجزائرية أمينة صحراوي بفيروس كورونا

فجع الوسط الإعلامي الجزائري بخبر وفاة مقدمة البرامج أمينة صحراوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا حيث نعاها زملائها وأصدقائها في تلفزيون النهار الجزائري بكلمات رثاء مبكية، بينما أشار المقربون من أمينة بأن وفاتها جاءت تزامنا مع حملها بطفلها الأول في الشهر الخامس.

وفاة الإعلامية الجزائرية أمينة صحراوي بفيروس كورونا

الإعلامية الجزائري أمينة صحراوي، مقدمة النشرة الجوية السابقة في تلفزيون "النهار" في الجزائر وافتها المنية متأثرة بإصابتها بجائحة فيروس كورونا المستجد وفق ما أعلنه زملائها عبر صفحات السوشيال ميديا وفي قناة النهار.

وبحسب المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا من عائلة الصحفية الراحلة واصدقائها، فقد توفيت وهي حامل في شهرها الخامس متأثرة بإصابتها فيروس كورونا المستجد.

وتفاعل الجمهور مع خبر وفاتها بشكل واسع على السوشيال ميديا خاصة بكونها كانت تتنظر ولادة طفلها الأول، فنعوها بكلمات مؤثرة وتمنوا لها الرحمة مع طفلها.

وفيات النجوم بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة

وخلال الفترة الماضية، توفي العديد من المشاهير متأثرين بتداعيات اصابتهم بفيروس كورونا وآخرهم النجمة دلال عبد العزيز التي لحقت بزوجها النجم سمير غانم، حيث افجعت الوسط الفني بخبر وفاتها وما يزال النجوم يكتبون رسائل النعي عنها، كذلك تنشر ابنتيها دنيا وايمي سمير غانم منذ وفاة والدتهم، الصور والتدوينات المؤثرة حول وفاة والدتهم ووالدهم.

وايضا طالت الوفيات بفيروس كورونا العديد من أشهر نجوم الفن في العام 2021 وابرزهم يوسف شعبان، وهادي الجيار، والموسيقار الياس الرحباني، والفنان الخليجي مشاري البلام، وغيرهم.