فيديو هنا الزاهد تعلق على أنباء حملها: "مش قادرة أتحمل مسؤولية نفسي"

هنا الزاهد الفنانة المصرية علقت على أنباء حملها من زوجها الفنان أحمد فهمي والتي انتشرت خلال الساعات الماضية بعد حضورها حفل زفاف إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجين محمد وجمال العدل.

هنا الزاهد تعلق على أنباء حملها بطفلها الأول

هنا الزاهد ظهرت خلال الحفل ببطن منتفخ قليلًا، حيث طالتها مرة أخرى العديد من الأنباء الخاصة بحملها، واعتبر البعض أنها حامل بطفلها الأول من الفنان أحمد فهمي، وحرص البعض على تهنئتها، إلا أنها قررت التعليق على الأنباء المتداولة ونفيها، وذلك عبر برنامج "ET بالعربي".

هنا الزاهد أكدت أن وزنها ازداد الفترة الماضية حوالي 3 كيلوجرام، وبدت بطنها منتفخة قليلًا بسبب زيادة وزنها بشكل عام، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها حامل بطفلها الأول، وأضافت: "أنا كنت فاكرة نفسي رفيعة قوي، لكن ببص في الصور لاقيت إن في بطن والناس افتكرت اني حامل، لكن ليهم حق ما هو في كرش هيقولوا إيه".

هنا الزاهد عن تجربة الحمل والإنجاب: "حاسة اني صغيرة"

وأكدت هنا الزاهد أنها بالرغم من إحساسها الدائم أنها مازالت صغيرة عن تجربة الحمل والإنجاب إلا أنها تاركة هذا الأمر بيد الله، وتابعت: "أنا سايباها على ربنا.. وحاسة اني تافهة وصغيرة جدا دلوقتي ومش عارفة اتحمل مسؤولية نفسي، لكن اللي ربنا عايزه هيكون".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها هنا الزاهد لشائعات الحمل، حيث إن تلك الشائعات قد خرجت خلال الأشهر الماضية بعدما نشرت صورة لها من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وظهرت فيها ببطن ضخم، إلا أنها أوضحت فيما بعد أن الصورة من كواليس أحد المشاهد التي تقوم بتصويرها.

أحدث نشاطات هنا الزاهد الفنية

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد حرصت مؤخرًا على مساندة ودعم زملائها وحضور العرض الخاص لفيلم "موسى" الذي يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبد الله وسارة الشامي ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

كذلك كان أحدث أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "النمر" الذي قام ببطولته كل من محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وخالد أنور ومحمد مهران وولاء الشريف وغيرهم.

الصور مأخوذة من حساب هنا الزاهد على انستجرام