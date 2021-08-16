صور الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها منة: "أنا أم العروسة"

مفيدة شيحة الإعلامية المصرية فاجئت الجمهور مسء أمس الأحد باحتفالها بخطوبة ابنتها منة على شاب يدعى عبد الرحمن، وذلك بحضور مجموعة من المقربين من العروسين وأسرة كل منهما.

مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها

مفيدة شيحة شاركت متابعيها على موقع انستجرام وفيسبوك، بعدة صور من حفل خطوبة ابنتها منة، وخطيبها، وظهرت مفيدة في الصور وهي تحتضن كل منهما، وعبرت عن سعادتها الشديدة بابنتها، وعلقت على الصور قائلة: "إمبارح أنا كنت أم العروسة".

وكان من بين حضور حفل خطوبة ابنة مفيدة شيحة، الإعلامية سهير جودة والفنانة منى عبد الغني، اللتان يشاركان مفيدة تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يهتم بالشؤون الاجتماعية ومشاكل الأسرة والمرأة.

النجوم يقدمون التهاني لمفيدة شيحة

مفيدة شيحة تلقت التهاني من قبل عدد كبير من متابعيها وأصدقائها الذين تمنوا لابنتها حياة سعيدة مع خطيبها، ومن بين المشاهير الذين هنأوها بخطوبة ابنتها كان الإعلامي شريف مدكور الذي علق لها على فيسبوك وقال: "ألف ألف مبروك"، فيما هنأتها كذلك الإعلامية رولا خرسا ولمياء فهمي عبد الحميد والفنانة هاجر الشرنوبي والفنان مينا عطا ورنا سماحة وغيرهم.

وكانت مفيدة شيحة قد حرصت من قبل على مشاركة الجمهور على انستجرام بصور طريفة لها مع ابنتها منة تزامنًا مع يوم الأم 2021، حيث ظهرت في جلسة تصوير مميزة مع ابنتها وظهرت وهي تحتضنها وأكدت أنها بمثابة ظهر ودعم لها، كما علقت بطرافة وقتها: "والنبي حد هنا يقترح على منة هدية تجبيها لي، أحسن شكلها كده جاية تتصور بس".

طرافة مفيدة شيحة وابنتها منة

كما نشرت مقطع فيديو طريف لها مع ابنتها عبر تيك توك وانستجرام، ظهرا فيه وهما يعيدان تقديم أحد المشاهد التمثيلية ولكن بطريقة طريفة.

ومن المعروف أن مفيدة شيحة دوت الخليج إعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر 1971، وشاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية الشهيرة، لكنها تخصصت في برامج المنوعات التي قدمت منها من قبل "سكوت حنغني" و"دقيقة مفيدة"، ومؤخرًا تواصل تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة cbc مع كل من سهير جودة ومنى عبد الغني، وهو البرنامج الذي نال شهرة كبيرة خاصة وأنه يتناول أبرز المشاكل الأسرية والمشاكل المتعلقة بالمرأة.

الصور مأخوذة من حسابات مفيدة شيحة على انستجرام وفيسبوك