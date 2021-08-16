شاهد.. منة فضالي تعلن تفاصيل فيلمها الجديد ميني بار

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها مع الفنان نضال الشافعي عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام ". وعلقت فضالي قائلة" فيلم ميني بار مع الناس الحلوه بحبهم بجد نضال الشافعي ومدحت تيخه وعم الناس كلهم عم صلاح عبدالله وفنانين كتير أمينة العسل راندة البحيري حسام عبدالفتاح طاهر أبو ليلة شيماء يونس إخراج الاستاذ عادل الأعصر والإستاذ محمد الخضري إنتاج الأستاذ مدحت سعد دعواتكم؟”

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