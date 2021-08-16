فيلم ”العارف” يتصدر الإيرادات و يكسر حاجز الـ50 مليون

ما زال فيلم "العارف " للنجم أحمد عز، مستمرًا في التربع علي قائمة أفلام الموسم، كاسرًا لحاجز الـ50 مليون خلال 33 يومًا فقد تم عرضه يوم 14 يوليو، ويليه في القائمة فيلم "مش أنا للنجم تامر حسني بإيرادات تقترب من 44 مليون جنيه خلال 54 يومًا.
فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
"العارف" تدورأحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، ومن الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا).
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