شاهد.. مي سليم تروج لفيلم ”200 جنيه”

روجت الفنانة، مي سليم، للفيلم الجديد "200 جنيه"، ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها مع الفنان أحمد السعدني. وكتبت سليم معلقة من خلال الصورة:"قريبا فيلم٢٠٠ جنيه ٨/٢٥ ان شاء الله#٢٠٠جنيه".

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