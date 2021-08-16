أمير طعيمة يكشف كلمات أغنية محمد حماقى الجديدة ”عايزك تسمعنى” قبل طرحها

كشف المؤلف أمير طعيمة، عن كلمات أحدث أغاني النجم محمد حماقي "عايزك تسمعني"، من ألبومه الجديد "يا فاتني"، وذلك قبل طرحها للجمهور، حيث نشر جزءًا من كلماتها عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، لافتًا إلى طرح الأغنية قريبًا، وهى من كلماته وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية: "عايزك تسمعني ومَش عايزك تعذرني ولا تسامح.. صدقني ما نمتش لا دقيقة ولا ثانية من امبارح.. إحساس.. وبينطفي تدريجي.. بتغيب و أما بتيجي.. مبحسش فرق كبير".

وتصدر النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب" واحتل المركز الأول، وحققت الأغنية 2 مليون مشاهدة في أقل من يومين منذ طرحها أول أمس الخميس، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وكان المطرب محمد حماقى قد انتهى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضًا.