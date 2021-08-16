فيديو تصريحات مؤثرة للفنان رشوان توفيق عن ابنه وزوجته الراحلين: "ادتني عمرها كله"

رشوان توفيق، الفنان المصري القدير، استرجع ذكرياته مع زوجته الراحلة، والتي رحلت منذ عامين، خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، وأطلق عدة تصريحاته مؤثرة عن علاقته بها وتأثره الكبير برحيلها.

تصريحات مؤثرة لرشوان توفيق عن زوجته الراحلة

وتحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن علاقته بزوجته الراحلة، وقال إن رحيل الأحباء شيء قاس وابتلاء، واختبار من الله للإنسان، وأضاف إن زوجته يعتبرها عمره كله، ومرتبط بها ولا يقدر لحظة أن ينساها، لدرجة إنه ينسى وينادي ابنته في البيت باسم زوجته، لأنه أعتاد على ذلك طوال 60 عاما، وقال رشوان توفيق إن زوجته أعطته حياتها وعمرها كله، وكشف رشوان توفيق إنه متصالح مع الموت وأن الأمر يحتاج إلى القوة والاعتماد على الله.

رشوان توفيق يتحدث عن وفاة والده

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريحاته إن موت الفجأة مكروه وصعب على الأحباء، لذلك هو يدعي الله دائماً إن يبعد عنه شر المرض وألا يحتاج إلى أحد، وقال إن زوجته الراحلة كافحت معه كثيراً منذ بداياته في السينما ويعتبرها عمره، ولا ينساها لحظة، وكشف إنه كان يعد لها طعام الفطور بنفسه يومياً لأنه اعتاد على السهر للصباح لذلك كان يفعل ذلك الأمر يومياً لها قبل نومه.

رشوان توفيق يتحدث عن تأثره بعد وفاة ابنه

وتحدث رشوان توفيق عن وفاة والده وابنه، وقال إن أول صدمة تلقاها في حياته كانت بعد وفاة والده، لأنه تحمل المسؤولية كاملة بعده، وعرف قسوة الحياة بعد ذلك الحدث، وتحدث أيضاً في تصريحاته عن ابنه الراحل، وقال إنه كان شاب على خلق ويشبه الملائكة، وكان يعمل في أحد البنوك ويعاني من الإرهاق من العمل، ورأي في المنام إنه رحل عن الحياة قبل وفاته بـ30 يوما فقط، وكان وقتها بصحة جيدة وفي تمام العافية.

وكشف رشوان توفيق في تصريحاته إنه ورث عن والدته رؤية بعض الأحداث في المنام والتي تتحقق بالفعل في الواقع، ومنها رؤية وفاة ابنه، وأضاف إنه كلما رأى شيئاً يتحقق بالفعل، وكشف أن أبناءه ورثوا ذلك الأمر عنه أيضاً، لدرجة ان ابنه رأى أجداده الراحلين في المنام ينادوه وأخبره بالرؤية قبل وفاته بجلطة، واختتم تصريحاته أن ابنه الراحل ترك له حفيدة تبلغ من العمر 10 سنوات.