استخدمت الفنانة أصالة تقنية الـ Reverse في أغنيتها الجديدة “الدنيا لها طعم جديد” والتي طرحتها مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب” وقامت بتصوير جزء منها في مصنع المدينة الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مخرج الفيديو كليب محمد صقر،: “كان فيه تحدي كبير لأن الاغنية معمولة بطريقة الـ Reverse وهي إن كل الاحداث بترجع لورا ومكنش عندنا مرجعية في مصر للطريقة دي التجربة الوحيدة كانت في بداية الالفينات لـ مصطفى قمر، في أغنية منايا وكان المخرج أجنبيا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة تستخدم تقنية الـ Reverse في أغنيتها الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.