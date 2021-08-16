الجمهور يهاجم حفيد عمر الشريف..تعرف على السبب

تصدر حفيد الفنان عمر الشريف مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر صورة له عبر خاصية الاستوري على حسبه الرسي بـ إنستجرام وهو يُظهر نفسه بإنه حامل.
لاقى حفيد عمر الشريف انتقادات واسعة من قبل الجمهور الذين اتهموه بتشويه تاريخ الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة.
ودائماً ما يثير جونيور عمر الشريف، الجدل من حوله حيث أعلن للناس إنه مثلي الجنيسة وإنه فخور بكونه هكذا.
يذكر أن ولد في 28 نوفبر 1983 ، لأب مصري " طارق عمر الشريف" ، وأم يهودية كندية، وأثناء طفولته ، كان شريف يتنقل ذهابًا وإيابًا بين مونتريال وباريس والقاهرة.
حصل حفيد عمر الشريف على بكالوريوس من جامعة كوينز ، وماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد ، وشهادة في الفنون المسرحية من معهد لي ستراسبيرغ.
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