ياسمين صبري تتصدر مؤشرات البحث جوجل

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها صورها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

أرتدت ياسمين صبري، فستان على شكل “تايجر”، ولاقت الصور إعجاب كبير من قبل متابعينها على السوشيال ميديا.

وكانت ياسمين صبري، قد تعرضت مؤخراً لعدة إنتقادات وهجوم، حيث تم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا في إطلالات.

كما نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر”وكتبت :"عندما تشعر بالضيق تذكر أن الكون فسيح، كل شيء متوفر.. وسع أفكارك جدد أفكارك ".