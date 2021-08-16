أحمد حلمى يداعب جمهوره بتعليق طريف على كوميك السيارة الحمراء

أعاد النجم أحمد حلمي، نشر كوميك طريف لسيارة واحدة ظهرت في ثلاث أفلام مختلفة له، وانتشرت الصورة التي ظهر فيها "حلمي" على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات طريفة من رواد السوشيال ميديا، وظهر في الصورة وهو يقف بجانب سيارة حمراء تحمل نفس اللوحة المعدنية في ثلاث افلام مختلفة وهم ميدو مشاكل، زكي شان، وظرف طارق.

وتفاعل الفنان أحمد حلمي، مع الملاحظة الطريفة التي تم تداولها بكثرة خلال الأيام الماضية على مواقع السوشيال ميديا بإعادة نشر كوميك الصورة الطريف على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق تعليقا طريف قائلا: "كان عليها أقساط بس".

ويبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، والتى تشاركه البطولة النجمة روبي، والفنانة نسرين أمين نهاية اغسطس الجارى، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما بعد آخر أفلامه خيال مآتة.