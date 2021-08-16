ابنة أحمد زاهر ترد على اتهامها بتجاهل الحداد على دلال عبد العزيز:"لا عيب ولا حرام"

ملك أحمد زاهر ردت على الانتقادات التي تعرضت لها مع شقيقتها ليلى زاهر، بعد حضورها مع عائلتها لحفل عمرو دياب مؤخراً في الساحل الشمالي، واتهمهم الجمهور بتجاهل الحداد على دلال عبد العزيز بحضور الحفل بعد أسبوع من وفاتها.

ملك أحمد زاهر:"أختي حالتها النفسية وحشة بعد وفاة دلال عبد العزيز"

وردت ملك أحمد زاهر على الانتقادات التي تعرضت لها برفقة شقيقتها ليلى زاهر، بعد حضور الأسرة لحفل عمرو دياب في الساحل الشمالي بعد أسبوع من وفاة دلال عبد العزيز، وكشفت ملك أحمد زاهر عن سبب تواجدهم في الحفل وقالت عبر خاصية ستوري بحسابها بانستقرام:" ولا حاجة غير ان أختي كانت حالتها النفسية وحشة، فبعد أسبوع من الوفاة اخدناها الحفلة عشان تفك شوية".

ابنة أحمد زاهر ترد على انتقادات حضورها حفل عمرو دياب

وتابعت ملك أحمد زاهر في ردها على الانتقادات:" لا دوت الخليج عيب ولا حرام، ومحدش فاللي بينتقدوا دول حاطط نفسه مكانا، ولا أصلاً له دعوة، كل واحد حر في حياته، وياريت يخليهم في حالهم"، وأكدت أن شقيقتها أصبحت أفضل وإنها تدعي للراحلة دلال عبد العزيز طول الوقت، وأضافت ملك أحمد زاهر في رد آخر على الانتقادات التي تتعرض لها عامة وقالت إنها لا ترد على الانتقادات إلى في حالة التطاول على أسرتها أو شعورها بالظلم، وقالت:"بجد صعبين جداً، تخيلي تكوني قاعدة في أمان الله وتلاقي حد شاتمك أو شاتم أهلك وهو ما يعرفكوش.. مابعرفش أمسك نفسي".

أحمد زاهر ينفعل على معجبة بسبب صوره مع ابنته

وكانت ليلى أحمد زاهر قد واجهت انتقادات من البعض واتهامات بتجاهل حالة الحداد على دلال عبد العزيز، وهو ما جعلها تغلق خاصية التعليقات على صورها الأخيرة في حفل عمرو دياب، وهو نفس الأمر الذي فعلته شقيقتها ملك أحمد زاهر في تدويناتها الأخيرة على انستقرام.

وكان الفنان أحمد زاهر قد رد أيضاً على معجبة انتقدت ظهوره المتكرر مع ابنتيه مؤخراً في عدة مناسبات، وانفعل على إحدى المتابعات لصفحته عبر" فيسبوك" والتي كتبت تعليقا على احدى صوره الحديثة بالقول :"أنا حاسة إني لو فتحت الحنفية هيطلع لي أحمد زاهر وليلى بنته"، فلم يتجاهل أحمد زاهر هذا التعليق وسارع الى الرد عليها قائلا:"خلاص ما تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول".