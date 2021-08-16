كندة علوش تسترجع ذكرى رومانسية مع عمرو يوسف وتتغزل به: "بيهون أي شيء صعب"

كندة علوش تغزلت بزوجها الفنان عمرو يوسف على حسابها بانستقرام، ونشرت كندة علوش صورة لها مع عمرو يوسف واسترجعت ذكرى الصورة منذ عامين، ووجهت من خلالها رسالة رومانسية على انستقرام.

كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف على انستقرام

ونشرت الفنانة كندة علوش صورة لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف من إحدى سفرياتهما، قبل عامين، واسترجعت كندة علوش بالصورة لحظة رومانسية لها مع عمرو يوسف وتغزلت به في رسالتها تعليقاً على الصورة بانستقرام وقالت:" دوت الخليج الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب.. ياارب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعكل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع ..".

أصالة توجه رسالة لكندة علوش وعمرو يوسف

ووجهت الفنانة أصالة رسالة إلى الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش بعد نشر الأخيرة صورة لهما، وعلقت أصالة على الصورة وقالت:" الله يسعدكم ومايفرق بينكم ويحفظكم ويحميكم وأهم شي يبعد عنكم ولاد اللي مو حلال"، وتفاعل أيضاً مع الصورة عدد من الجمهور وزملاء عمرو يوسف وكندة علوش ومنهم جيسيكا عازار وبسنت شوقي وغيرهم، والذين تمنوا لهم السعادة وأعجبوا برومانسيتهما.

أعمال كندة علوش وعمرو يوسف الجديدة

وكانت كندة علوش قد احتفلت بعمرو يوسف في عيد الأب مؤخراً، ونشرت صورة له وهو يحتفل مع ابنتهما "حياة"، ووجهت إليه رسالة رومانسية وقالت:" كل سنة وانت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وانت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة..".

وعلى الجانب الآخر، فنشر عمرو يوسف في الفترة الماضية عدة صور وفيديوهات له من أجازته الصيفية والتي قضاها في دبي، وذلك بعد توقف أعماله الفنية الأخيرة وآخرها مسلسل "الملك أحمس"، والذي توقف تصويره قبل عرضه في موسم رمضان الماضي، ولم يكشف عمرو يوسف عن خريطة أعماله في الفترة المقبلة، ومن المقرر ان يشارك في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، في حين كانت آخر أعمال زوجته كندة علوش في العام الماضي في مسلسل "إلا أنا".