حميد الشاعري يحتفل بتخرج ابنته الشابة وجمالها حديث الجمهور.. بالصور

حميد الشاعري احتفل اليوم بتخرج ابنته الكبرى "نبيلة"، ونشر عدة صور لابنته على حسابه الرسمي بفيسبوك، وهي تحتفل بتخرجها، ووجه إليها رسالة، وخطفت ابنته الأنظار بسبب جمالها وظهورها الجديد على مواقع التواصل.

ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ونشر الفنان حميد الشاعري صوراً لابنته الكبرى "نبيلة" ببدلة التخرج، على حسابه بفيسبوك، واحتفل مع أصدقائه ومتابعيه بتخرج ابنته الشابة من الجامعة، ووجه إليها رسالة طريفة تعليقاً على الصور، وذلك بسبب عدم علمه بتخصصها الدراسي، وقال حميد الشاعري في رسالته لابنته:" نبيلة حبيبة بابا اتخرجت.. Visual Communication Design.. هو حاجة جديدة ايه دوت الخليج معرفش ومعرفش ترجمتها بالعربي.. مبروك يا احلى نبيلة".

حميد الشاعري يحتفل بتخرج ابنته الكبرى

وتلقى حميد الشاعري وابنته عشرات الرسائل من الجمهور والمتابعين لتهنئة ابنته نبيلة على تخرجها، ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور وذلك بسبب الظهور الجديد لابنته الشابة على مواقع التواصل، وخطفت الأنظار بجمالها بعدما كبرت وأصبحت شابة، وهو ما جعل البعض يطالبها باحتراف العمل الفني بعد تخرجها.

حميد الشاعري يكشف موهبة ابنته في الغناء

وكان حميد الشاعري قد كشف في السابق عن امتلاك ابنته الكبرى نبيلة الشاعري موهبة في الغناء، ونشر لها عدة أعمال غنائية بصوتها ومنها فيديو لأغنية "I will survive" على صفحته بموقع "فيسبوك" و "يوتيوب"، وأثارت الأغنية الجدل بسبب قوة صوت ابنته وتمكنها من الغناء بالانجليزية بالإضافة الى تغيير شكل الأغنية الأصلية للنجمة جلوريا جينور بإحساسها وطريقتها الخاصة، وطالب عدد من متابعي وجمهور حميد الشاعري بدعم ابنته في احتراف الغناء وتسجيل أغاني خاصة بها، وهو ما ستقوم به ابنته في الفترة المقبلة من انتاج أغاني جديدة لها تمهيداً لاحتراف الفن، بعد انتهائها من دراستها مؤخراً واحتفالها بتخرجها.

وكان حميد الشاعري قد نشر عدة فيديوهات مسجلة لابنته وهي تعيد غناء أعماله باللغة الانجليزية بطريقة هاوية قبل ان ينشر أول فيديو احترافي لها، لتصبح آخر فرد من عائلته يحترف مجال الموسيقى والغناء بعد دعمه لعدة مواهب من ابناء أشقائه في الفترة الأخيرة.