إصابة بشرى بفيروس كورونا 

قرر صناع فيلم "معالى ماما" إيقاف التصوير لأجل غير مسمى بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس يذكر أن الفنانة بشرى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

جدير بالذكر أن يناقش فيلم "معالي ماما"، للفنانة بشرى قضية اجتماعية مهمة، وهي علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، حيث بدأ فريق العمل التصوير أمس الثلاثاء وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين الفنان محمد على رزق، وهو الفيلم الذى تعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى" عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، ويشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.