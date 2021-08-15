هالة صدقي تحسم الجدل حول جنسية والدتها: "من جذور مصرية"

هالة صدقي حسمت الجدل حول جنسية والدتها، وذلك بعد تداول عدة تكهنات حول جنسية والدتها، وذكر بعض الصفحات ان والدتها من أصول فلسطينية أو أجنبية، وحرصت هالة صدقي على حسم الجدل حول هذا الأمر بتدوينة لها على انستقرام.

هالة صدقي تحسم جدل جنسية والدتها

ونشرت الفنانة هالة صدقي منشور من إحدى الصفحات على مواقع التواصل والتي ذكرت أن والدة هالة صدقي ليست مصرية، علقت هالة صدقي على الأمر وحسمت الجدل حول التكهنات على جنسية والدتها، ونفت أن تكون جذورها غير مصرية، وقالت في تعليق لها على حسابها بانستقرام:" انتشر البوست ده من مده ونزل علي مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح انا يشرفني اني اكون من اي بلد عربي ولكن للتوضيح انا مصرية".

وتابعت هالة صدقي في تدوينتها على حسابها بانستقرام:" للتوضيح انا مصرية، ومن جذور مصرية واصل جذور الاب من صعيد مصر المنيا، والام اصل جذورها من صعيد مصر ايضا بالرغم انها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد.. صعيدية اصلي وافتخر".

هالة صدقي تدافع عن انتقادات حفل زفاف نيللي كريم

وكانت هالة صدقي قد نشرت مؤخراً عبر حسابها على "انستجرام" صورة من زفاف نيللي كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وعلقت الفنانة المصرية على الصورة برسالة أوضحت فيها رأيها في حضور حفل زفاف زميلتها، حيث أكدت هالة صدقي أن الحياة كما يوجد فيها الحزن يتواجد أيضا الفرح، وقدمت التهنئة لنيللي كريم وتمنت لها أن تنجح في أهم تجارب حياتها وهي الزواج وأن يوفقها الله في خطواتها القادمة.

وكتبت النجمة هالة صدقي: "زي ما في حياتنا احزان في كمان أفراح ، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في اصعب التجارب وهي الزواج ، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم".

هالة صدقي برفقة النجمات في الساحل الشمالي

ونشرت الفنانة هالة صدقي عدة صور لها مؤخراً من أجازتها في الساحل الشمالي، والتي ظهرت بها برفقة عدد من صديقاتها النجمات وعلى رأسهن سميرة سعيد وليلى علوي وكارول سماحة وبوسي شلبي وإلهام شاهين وغيرهن، وذلك أثناء احتفالهن بافتتاح احد العروض الاستعراضية في الساحل الشمالي.