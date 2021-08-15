هاني رمزي يحتفل بتعافي صلاح عبد الله في مسرحيته "أبو العربي": "اخويا اللي اكتشفني"

صلاح عبدالله حرص على التواجد في عرض مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي واحتفى فريق عمل المسرحية بالفنان المصري الكبير الذي وجه كلمة لبطل العرض.

صلاح عبدالله: "هاني رمزي تاريخ كبير"

هاني رمزي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو من عرض مسرحية "أبو العربي" الذي حضره الفنان صلاح عبدالله الذي صعد على خشبة المسرح ووجه كلمة لأبطال العمل وكذلك الفنان هاني رمزي، وأكد صلاح عبدالله أنه حرص على التواجد في العرض بعد دعوة هاني رمزي له ولأسرته كما وصف بطل العرض بأنه أحد تلاميذه، وأكد على سعادته بالعمل وبأبطاله.

فقال صلاح عبدالله: "لم أعد أشارك في أعمال مسرحية، كما انني لم اعد اشاهدها، لكن هاني رمزي بالنسبة لي تاريخ كبير جدا، لانني اعتبره تلميذي واستاذي وأخي الصغير، عندما زارني في المنزل أثناء فترة أزمتي الصحية دعى أسرتي من أجل حضور العرض وشدد على ضرورة أن أحضر وجئت وشعرت بسعادة كبيرة جدا بالعرض وضحكت من قلبي بسبب هذه المسرحية الرائعة".

هاني رمزي عن صلاح عبدالله: "أخويا اللي اكتشفني"

هاني رمزي علق أيضا على حضور الفنان صلاح عبدالله عرض مسرحية "أبو العربي" وأكد أن الأخير اكتشفه فنيا، كما عبر عن سعادته بعد تجاوز صلاح عبدالله لأزمته الصحية الأخيرة مؤكدا على حبه وتقديره الكبير له فقال هاني رمزي : "سعدت جدا بحضور صديقى وأخويا الكبير واللى إكتشفنى فنياً المبدع الجميل صلاح عبدالله. ربنا يخليك ليا يا صاصا ومتحرمش من محبتك يا غالي".

وحرص نجوم مسرحية "ابو العربي" على تحية الفنان صلاح عبدالله عقب الانتهاء من الكلمة التي ألقاها، وتشهد المسرحية نجاحا كبيرا منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية كما يشارك في بطولتها كل من الفنانة داليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، و حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتأليف محسن رزق، ومصطفى نعمان، وإخراج تامر كرم.

صلاح عبدالله يعود لأعماله الفنية بعد تجاوز وعكته الصحية

صلاح عبدالله قد واجه خلال الفترة الماضية أزمة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى لكن سرعان ما تجاوز الفنان المصري الكبير هذه الأزمة وعاد للمشاركة في أعماله الفنية في الفترة الماضية حيث يشارك في أكثر من عمل جديد من أبرزها فيلم "ميني بار" مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نضال الشافعي، مدحت تيخا، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أوتاكا.

كما نشرت الفنانة إيمي سالم صورة في الساعات الماضية عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها بالفنان صلاح عبدالله تمنت له فيها بدوام الصحة فكتبت تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها: "مبسوطة قوي اني شفت حضرتك واطمنت عليك ...حمدلله على السلامة يا عم صلاح ..ربنا يديك الصحة و يخليك لينا".

الصور مأخوذة من حساب الفنان هاني رمزي وصلاح عبدالله على "انستجرام" و"فيس بوك".