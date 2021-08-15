تأجيل حفل "الموريكس دور" بعد اعتذار نوال الزغبي وقصي خولي والنجوم عن الحضور

قرر مؤسسي جائزة "الموركس دور" زاهي وفادي الحلو تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يقام يوم الأبعاء القادم، وذلك نظرا للأوضاع التي يعيشها لبنان وكذلك الاعتذار التي قدمه أكثر من نجم في الساعات الماضية وكان آخرهم الفنان قصي خولي.

تأجيل حفل "الموركس دور" في لبنان

أعلن مؤسسي جائزة "الموركس دور" في بيان عبر الصفحة الرسمية للجائزة على "تويتر" عن تأجيل الحفل الذي كان من المنتظر إقامته يوم 18 أغسطس الجاري وذلك نظرا للأوضاع التي تشهدها لبنان، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد لتنظيم الحفل، وجاء نص بيان مؤسسي الجائزة: "بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء".

قصي خولي يعتذر عن حضور حفل "الموريكس دور"

تأجل حفل جائزة الموركس دور" قد سبقه اعتذار أكثر من نجم عن حضور الحفل كان آخرهم الفنان قصي خولي الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة اعتذر من خلالها عن حضوره حفل "الموريكس دور" الذي كان من المقرر أن ينظم تحت شعار "الأمل رغم الألم"، وهي الدورة المهداة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قصي خولي كشف في رسالته عن سبب اعتذاره وعدم مشاركته في الدورة المنتظرة من "الموريكس دور".حيث أوضح أن الأيام الصعبة التي تمر على لبنان وسوريا وأكثر من دولة عربية خلال هذه المرحلة دوت الخليج سبب اعتذاره.

فكتب قصي خولي: "بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور".

قصي خولي يشكر منظمي حفل "الموريكس دور"

قصي خولي رغم اعتذاره عن المشاركة في حفل "الموريكس دور" قدم أيضا شكره للقائمين على الجائزة، مؤكدا على تقديره الكبير لهم وعلى مجهودهم، كما تمنى أن يأتي الوقت لكي يحتفل الجميع في ظروف أفضل من التي يمر بها العالم العربي، فكتب قصي خولي: "واشكر القائمين على هذا الحفل وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل".

قصي خولي انضم بذلك للفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي كشفت عن اعتذارها عن حضور الحفل أيضا في الساعات الماضية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وأكدت النجمة اللبنانية أن سبب رفضها للجائزة يعود إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة، لكنها أشادت في الوقت عينه بإقامة الحفل رغم الظروف القاسية التي يشهدها البلد، وتمنح جائزة "الموريكس دور" للفنانين اللبنانيين والعرب عن أعمالهم الفنية.

مسلسل "الوسم" أحدث أعمال قصي خولي الدرامية

قصي خولي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن استعداده لتصوير أحدث أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "الوسم" وهو المسلسل الذي شارك في كتابته مع بسيم الريس، ومن المنتظر أن يعرض العمل خلال الأشهر القادمة عبر منصة "شاهد"، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنان السوري على هذه الخطوة ومن بينهم الفنان محمود نصر، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد.

يذكر أن آخر الأعمال التي عرضت للفنان قصي خولي هو مسلسل "2020" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

الصور مأخوذة من حساب الفنان قصي خولي ونوال الزغبي على "انستجرام".