دوت الخليج -

تكريم مديرة مكتب الثقافة السابقة بصنعاء

كرم أمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الثقافة محمد حيدره، اليوم، مديرة مكتب الثقافة السابقة بالأمانة نجاة باحكيم. تكريم مديرة مكتب الثقافة السابقة بصنعاءكرم أمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الثقافة محمد حيدره، اليوم، مديرة مكتب الثقافة السابقة بالأمانة نجاة باحكيم. وخلال التكريم بحضور وكيل الأمانة لقطاع الثقافة الدكتور احمد الملصي، أشاد أمين العاصمة بجهود مديرة الثقافة السابقة خلال فترة عملها، ودورها في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية. وحث المدير الجديد على تعزيز الجهود للارتقاء بأداء القطاع الثقافي بالامانة، وتفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية لتوعية وتثقيف المجتمع، وكل ما من شأنه تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاتهم. حضر التكريم عدد من المعنيين بوزارة الثقافة وأمانة العاصمة.

(سبأ)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم مديرة مكتب الثقافة السابقة بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.