وزيرة الثقافة تلتقي محافظ جنوب سيناء

عبد الدايم: مهرجان قومي للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة وفرقتين للأطفال بجنوب سيناء
فودة : تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الابدعية بالمحافظة
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بالمحافظة وذلك بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وخلال اللقاء اطلعت وزيرة الثقافة على مراحل تطوير المسرح المفتوح بمدينة الطور لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة والتجهيزات الفنية ووجهت بضرورة العمل على تنظيم المهرجان القومي الأول للفنون الشعبية بمدينة الطور بمشاركة جميع الفرق المتخصصة في مصر إلى جانب العمل على تأسيس فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء وتكوين فرقة التلقائيين للأطفال وأخرى للفنون الشعبية للأطفال ضمن خطط صون الهوية وحفظ التراث السيناوي إلى جانب تنفيذ مشروع ابدأ حلمك لأعداد الممثل المسرحي الشامل وكذلك تنفيذ مشروع السينما بين إيديك لاكتشاف ودعم الموهوبين من ابناء سيناء في مجال فنون السينما.
من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء على تقديمه كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الإبدعية بالمحافظة بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة مشيرا الى العمل على تجهيز المنطقة المحيطة بمسرح الطور تمهيدا لانضمامه إلى منظومة التنوير في جنوب سيناء.
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