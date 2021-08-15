عبدالله سعيد بن حيدر لـ"دوت الخليج": دوري في مسلسل "رشاش" مغامرة شجاعة ويجب البناء على النجاح الذي حققه العمل

عبدالله سعيد بن حيدر الفنان الإماراتي أحد أبطال مسلسل "رشاش" الذي حقق منذ عرضه على منصة "شاهد" نجاحا كبيرا، وتصدر محركات البحث وبات حديث الجمهور في الخليج العربي، كشف عن تفاصيل استعداده للمسلسل وأسباب النجاح الذي حققه.

عبدالله سعيد بن حيدر: الجدل الذي خلقه مسلسل "رشاش" يفيد الدراما

عبدالله سعيد بن حيدر الفنان الإماراتي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "رشاش" مشيرا أن ما فعله العمل من جدل يفيد الدراما الخليجية بشكل عام، بالإضافة أن المسلسل نجح في أن يكون محل حديث ومناقشة قطاع واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر للتريند.

فقال عبدالله سعيد بن حيدر: "مسلسل (رشاش) استطاع خلق حالة عامة لدى الجمهور لكونه عمل مختلف تماما عن ما يتم مشاهدته في الدرما الخليجية من حيث القصة والأمور التقنية والإخراج والتمثيل فتوفرت به مجموعة عناصر جعلته محل قبول، بالإضافة إلى أن المسلسل نجح أيضا في خلق ردود فعل متباينة والجدل الذي تسبب فيه يفيد الدراما بشكل عامل بعدما تحول إلى تريند ولم يكن متوقع بالنسبة لي أن يصل إلى ما يقارب من 2 مليار هشتاج عبر تطبيق تيك توك".

عبدالله سعيد بن حيدر عن "رشاش": يجب البناء على النجاح الذي حققه

عبدالله سعيد بن حيدر أرجع قبول المسلسل من الجمهور السعودي والخليجي يعود إلى تعطشهم لمثل هذه النوعية من الأعمال التي تتميز بالمستوى القريب من العالمية مؤكدا أن مسلسل "رشاش" يجب أن يكون أول الخطوات لتقديم مثل هذه النوعية من الأعمال.

فقال عبدالله سعيد بن حيدر: "اعتقد أن سبب قبول مسلسل (رشاش) من قبل الجمهور يعود لتعطشهم لهذه الأعمال التي تقدم بهذا المستوى القريب من الأعمال العالمية، وهذا يحدث في ظل أن الإنتاج العربي الكبير من ناحية الدراما لا يزال تقديمه للأعمال ذات الإنتاج الضخم قليل، لذلك مسلسل (رشاش) يجب البناء على النجاح الذي حققه".

عبدالله سعيد بن حيدر يكشف تفاصيل تحضيره لدوره في مسلسل "رشاش"

عبدالله سعيد بن حيدر أوضح كذلك أن دوره في مسلسل "رشاش" يعتبره مغامرة شجاعة وتحديدا بسبب خصوصية الشخصية في العمل الذي أكد أنه أضاف له الكثير فقال: "تقديمي دور شيخ القبيلة في مسلسل (رشاش) كان تحدي ومغامرة بالنسبة لي أن أجسد شخصية من بلد آخر من ناحية اللهجة وربما تكون مغامرة شجاعة، لذلك سعيد بتقديمي هذا الدور لأنه أضاف لي الكثير وقبول الجمهور له جعلني أشعر بأني عملي وجهدي قد وصل لهم، خصوصا أن شخصية تعتبر تحول مهم في سياق قصة العمل".

عبدالله سعيد بن حيدر كشف كذلك تفاصيل استعداده لدوره في مسلسل "رشاش" فقال: "أنا في حاجة لتقديم مثل هذه النوعية من الأدوار خصوصا العميقة التي تحتاج لأداء يتمكن الفنان من خلالها أن يطور من نفسه، حيث أن هذا قد حدث معي في شخصية شيخ القبيلة حيث قد سعيت لأكثر من شهرين لتعلم اللهجة وأن أفهم طبيعة القصة والبيئة التي تعيش فيها الشخصية، وحاولت أن أبيض اللهجة حتى يستطيع الجمهور أن يفهمها ولم يكن من المفروض أن أنطق لهجة الجمهور غير قادر على فهمها".

يذكر أن مسلسل "رشاش" قد بدأ عرضه منذ أسابيع على منصة شاهد ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السعودية والخليجية ومن بينهم يعقوب الفرحان، ونايف الظفيري، وفايز بن جريس، وحكيم جمعة، وعبدالله البراق، وإبراهيم الحجاج.