إيمي سالم تلتقي بصلاح عبدالله بعد وعكته الصحية: "لو وجودي مهم ماسيبهوش لحظة"

إيمي سالم وجهت رسالة للفنان صلاح عبدالله الذي تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية حتى تم الكشف عن تحسن حالته وعودته من جديد لأعماله الفنية.

رسالة إيمي سالم للفنان صلاح عبدالله

إيمي سالم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها مع الفنان صلاح عبدالله عبرت من خلالها عن سعادتها بلقائه مرة أخرى، وأكدت على تحسن حالة الفنان المصري الكبير وأنها اطمأنت عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية تسببت في دخوله إلى المستشفى وخضع لتركيب دعامات للقلب، وتمنت إيمي سالم للفنان صلاح عبدالله دوام الصحة فكتبت تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها: "مبسوطة قوي اني شفت حضرتك واطمنت عليك ...حمدلله على السلامة يا عم صلاح ..ربنا يديك الصحة و يخليك لينا".

إيمي سالم عن صلاح عبدالله: "لو وجودي يخففه ماسيبهوش لحظة"

إيمي سالم علق العديد من متابعيها على الصورة التي جمعتها بالفنان صلاح عبدالله وأكد بعضهم أن لقائه مع محبيه سوف يؤثر بالإيجاب في حالته الصحية، لترد إيمي سالم على ذلك وتؤكد على أنها مستعدة أن تكون بجواره بشكل دائم، فكتبت: "والله لو وجودي يخففه ماسيبهوش لحظة"، كما تمنى العديد من المتابعين دوام الصحة للفنان المصري صلاح عبدالله.

صلاح عبدالله قد نشر أول تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تجاوز وعكته الصحية قدم فيه الشكر لكل من تواصل لأجل الاطمئنان عليه، فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "من كُتر الإتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللي عشتها من أسبوع واللي بناتي كانوا بيوصلوهالي على طول لقيتني بعدما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل ولذلك أقول لكم وعن طريقكم:ألف شكر لكل من سأل وأتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".

آخر الأعمال التي جمعت إيمي سالم وصلاح عبدالله

إيمي سالم قد تعاونت مع الفنان صلاح عبدالله في أكثر من عمل في السنوات الماضية، وذلك قبل ابتعادها عن المشاركة في أعمال جديدة في السنوات الأخيرة وكان من الأعمال التي تعاون فيها الثنائي مسلسل "وضع أمني" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولة المسلسل كل من النجم عمرو سعد، وريهام حجاج، ونهال عنبر، وجلال الزكي، ورنا رئيس، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، بينما كان آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة إيمي سالم مسلسل "طلقة حظ" الذي عرض عام 2019.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إيمي سالم وصلاح عبدالله على "انستجرام" و"فيس بوك".