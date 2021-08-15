جوجل يحيي الذكرى الـ76 لميلاد الفنان الراحل ملحم بركات.. بالصورة

ملحم بركات، الفنان والموسيقار اللبناني الراحل، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم، تزامناً مع الذكرى الـ76 لميلاده، وأحيا جوجل ذكرى ميلاد الفنان الراحل بوضع صورته على الصفحة الرئيسية للموقع.

جوجل يحيي ذكرى ميلاد الراحل ملحم بركات

وتصدر إسم وصورة الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات واجهة موقع جوجل اليوم، احياء لذكرى ميلاده الـ76، ووضع محرك البحث الشهير صورة الموسيقار اللبناني الراحل على الصفحة الرئيسية للموقع تكريماً له في هذه المناسبة، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع احياء جوجل لذكرى ميلاد الراحل وتصدر ملحم بركات مؤشرات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل.

ذكرى ميلاد الفنان الراحل ملحم بركات

وولد الموسيقار ملحم بركات في لبنان ببلدة "كفرشيما" عام 1942، وظهرت موهبته الموسيقية والفنية مبكراً حيث مارس الفن والعزف على آلة العود كهواية منذ الصغر، قبل أن يبدأ في ممارسة الغناء مع العزف، واكتشف موهبته الموسيقار حليم الرومي، وشجعه على الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة الأخوين رحباني، وقبل أن ينطلق في مسيرته بمفرده بعد هذه الخطوة.

أعمال الموسيقار الراحل ملحم بركات

وقدم الموسيقار الراحل ملحم بركات في مسيرته عشرات الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والمسرح والغناء والتلحين للمطربين، ومن أبرز أعماله الغنائية "على بابي واقف قمرين" و"أحلى ظهور" و"حمامة بيضا" و"العذاب يا حبي" وغيرها، ومن أبرز ألحانه للمطربين أغاني "ابوكي مين يا صبية" لوليد توفيق، وأغنية "اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي و"المجوز الله يزيدو" و"صادفني كحيل العين" للفنانة الراحلة صباح.

وكان الفنان ملحم بركات قد وافته المنية يوم 28 أكتوبر في عام 2016 عن عمر يناهز 71 عام، بعد صراع قصير مع مرض السرطان وشيعت جنازته إلى مثواها الأخير بمسقط رأسه بكفر شيما بلبنان فى جنازة مهيبة ضمت عدد كبير من نجوم الفن اللبناني.