27 أغسطس.. المركز الكاثوليكي يقيم ندوة تكريم لصناع مسلسل ”ليه لأ”

يقيم المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، ندوة تكريم لأبطال الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" للنجمة منة شلبى، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أغسطس الجارى في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

وقد حقق مسلسل "ليه لا2 " نجاحا وتفاعلا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، والسبب فى ذلك لكونه تضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة وهى قضية تبنى الأطفال وحلم الأمومة الذى يراود جميع الفتيات، وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بقضية المسلسل وخاصة ببراعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، معبرين عن حزنهم لانتهاء العمل ".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.