بداية أسبوع حافلة بالمناسبات السعيدة للنجوم..بلقيس تجتمع مع ليلى علوي وسميرة سعيد والنجمات في الساحل الشمالي

شهدت الساعات الأخيرة عدة مناسبات سعيدة للنجوم وعدة تجمعات للمشاهير في أكثر من مناسبة، لتصبح بداية الأسبوع الحالي حافلة باحتفالات النجوم وتجمعاتهم السعيدة وعلى رأسها لقاء سميرة سعيد مع بلقيس وليلى علوي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي.

بلقيس وسميرة سعيد وليلى علوي والنجمات في الساحل الشمالي

واجتمع عدد من النجوم في الساحل الشمالي أمس، وذلك لحضور مناسبة افتتاح عرض استعراضي، والذي شهد تواجد عدة نجمات وعلى رأسهن ليلى علوي وإلهام شاهين وكارول سماحة وهالة صدقي وسميرة سعيد، ونشرن صور للقائهن في الساحل الشمالي، وعلقت الفنانة إلهام شاهين على صورها مع النجمات وقالت:" مبروك لأخى الغالى و صديقى العزيز جدا د. وليد مصطفى .. والفنان الكبير الموسيقار ميشيل فاضل إفتتاح أجمل عرض غنائى إستعراضى فى مراسي ..أهنئكم من كل قلبى".

بلقيس ترقص وتحتفل مع النجمات في الساحل

وتداول الجمهور عدة فيديوهات من لقاء النجمات في الساحل الشمالي، والتي كشفت عن تواجد الفنانة بلقيس فتحي أيضاً معهن، وظهرت بلقيس وهي ترقص وتحتفل برفقة ليلى علوي وسميرة سعيد، وذلك بعدما أنهت ارتباطاتها الفنية في القاهرة بإحياء عدة حفلات، واستغلت تواجدها في مصر بالاحتفال مع النجمات ولقائهن في الساحل الشمالي.

مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وشقيقه

وكذلك خطف الفنان مصطفى فهمي الأنظار بسبب احتفاله الصاخب بعيد ميلاده، ونشرت زوجته فاتن موسى عدة فيديوهات من احتفاله بعيد ميلاده والذي حضره شقيقه حسين فهمي، وظهر الشقيقان وهما يرقصان ويحتفلان بهذه المناسبة، ونشرت فاتن موسى عدة صور من جلسة تصوير رومانسية خضعت لها مع زوجها مصطفى فهمي بمناسبة عيد ميلاده.

تامر حسني يحتفل مع جمهوره السعودي

أما الفنان تامر حسني فبدأ أسبوعه بالاحتفال مع جمهوره السعودي في جدة، وأشعل الأجواء بحفل غنائي بجدة، ونشر مقتطفات من الحفل على حسابه بانستقرام وعلق عليه قائلاً:" أمس من حفل چدة الاكثر من رائع بحضور الجمهور السعودي العظيم.. من قلبي الف الف الف شكر على استقبالكم الغالي لي و شكراً للمذيع الراقي وان شاء الله اللي ملحقش يحضر الحفلة دي نعمل حفلة تانية عن قريب ان شاء الله والكل يحضر".

الصور مأخوذة من حساب إلهام شاهين وفاتن موسى وتامر حسني على انستقرام.