أصالة تعلن عن حفلها الجديد في "صيف الشرقية" مع عايض يوسف وتوجه رسالة لجمهورها السعودي

أصالة كشفت مفاجأة جديدة لها اليوم لجمهورها في السعودية، وكشفت اليوم عن تفاصيل حفلها الجديد في موسم حفلات الشرقية، والذي تشارك به مع الفنان عايض يوسف، ووجه إليه رسالة وكذلك إلى جمهورها السعودي.

تفاصيل حفل أصالة وعايض يوسف في موسم صيف الشرقية

وكشفت شركة "360 live" عن تفاصيل حفل أصالة وعايض يوسف الجديد في السعودية، ضمن حفلات موسم صيف الشرقية، ونشرت بوستر الحفل على حسابها بانستقرام وشوقت الجمهور للحفل وقالت:" صارت يا أهل الشرقية! ضمن سلسلة حفلات صيف الشرقية الفنانة أصالة والفنان عايض جايينكم يوم الجمعة ٢٠ أغسطس"، وأعلنت الشركة عن فتح باب حجز التذاكر ابتداء من الليلة.

أصالة توجه رسالة لعايض يوسف وجمهورها السعودي

وتحيي أصالة مع عايض يوسف حفل جديد في موسم حفلات صيف الشرقية، في يوم 20 أغسطس المقبل، في الظهران أكسبو بالدمام، ونشر عايض يوسف بوستر الحفل وشوق الجمهور إليه قائلاً:" حبايبنا الغالين اهل الشرقية مشتاقين"، في حين نشرت الفنانة أصالة صورة بوستر الحفل، وأشادت بالفنان عايض يوسف، وعبرت عن سعادتها لإحياء الحفل معه في موسم حفلات صيف الشرقية.

وقالت الفنانة أصالة في رسالتها لجمهورها السعودي على انستقرام:" لأحلى سمّيعه شفتهم لأهل الشرقيّة الغالين الطيبين الكرام اخترت أغاني تخيّلتها بتعجبكم .. لقاءنا قريب وقدّ شوفكم لسماعي شوقي أكبر مع فنّان منّ وطن روحي السعودية موهوب طيّب محبوب صاحب الإبتسامة الطيّبة عايض .. والحفل منّ تنظيم الأحبّة الرّاقين بنش مارك وأنا كلّلي شوق لموعدنا القريب".

مفاجآت أصالة لجمهورها السعودي

ولا يعتبر حفل الفنانة أصالة في موسم حفلات الشرقية المفاجأة الوحيدة لها، وأعلنت مؤخراً عن حفل آخر في موسم حفلات صيف جدة، والذي تشارك به مع الفنان رامي صبري في 19 أغسطس المقبل، وعلقت على الحفل وقالت:" بإختصار رح نسهر أحلى سهرة بجدّة البديعة وعملتلكم مجموعة أغاني كتير حتحبوها ويمكن غنّي مع صديقي وأخي الفنان الّلي مكسره الدّنيي أغانيه رامي صبري أغنية غنيناها سوا (مش فاكر ليك) .. بالتّوفيق للشركة اللي عملت معهم أحلى السهرات الأصدقاء الأحبّة بنش مارك، وان شاء الله نرجع نعيد الأيّام الحلوة ونخلّيها أحلى .. فا لقاءنا بجدّة بعد كمّ يوم".