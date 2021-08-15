محمد صلاح يحقق رقم قياسي في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.. بالصور

محمد صلاح حقق انجاز غير مسبوق في بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة الافتتاحية لفريقه ليفربول اليوم، واحتفل ناديه بالرقم القياسي الجديد الذي حققه محمد صلاح في بداية موسمه الخامس مع النادي.

محمد صلاح يحقق انجاز غير مسبوق في الدوري الانجليزي

وحقق نجم الكرة محمد صلاح رقم قياسي جديد في مسيرته الرياضية، بعدما أصبح اليوم أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أهدافاً في المباراة الافتتاحية بالدوري لخمس مواسم متتالية، حيث سجل صلاح في المباريات الافتتاحية في مواسم 2017 و2018 و2019 و2020 و2021، واحتفل نادي ليفربول بهذا الانجاز غير المسبوق للاعبه محمد صلاح والذي بدأ موسمه الكروي الجديد ببداية قوية.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي

وعلق نادي ليفربول على انجاز نجمه محمد صلاح الجديد في افتتاح بطولة الدوري الانجليزي 2021، وقال:" الملك المصري يحقق رقم قياسي جديد.. محمد صلاح أول لاعب يسجل بالمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم متتالية"، ونشر أيضاً حساب الدوري الانجليزي الرسمي على مواقع التواصل صورة محمد صلاح من مباراة اليوم وكشف عن الرقم القياسي التاريخي الجديد له.

بداية قوية لمحمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي

وبجانب الرقم القياسي الجديد لمحمد صلاح في افتتاح بطولة الدوري الانجليزي، تلقى صلاح اليوم عدة إشادات بسبب بدايته القوية مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوزه الأول أمام نادي نورويتش سيتي، وصنع صلاح هدفين وأحرز هدف، وقدم مباراة قوية في بداية موسمه الخامس بالنادي.

ويسعى محمد صلاح هذا الموسم مع ناديه ليفربول لاستعادة بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتها الموسم الماضي، وحقق صلاح عدة انجازات فردية وجماعية مع ناديه ليفربول، وأبرزها حصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لموسمين متتاليين، بالإضافة إلى انه هداف الفريق لعدة مواسم، وحقق لقب الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وغيرها من الإنجازات.