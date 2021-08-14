ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا بعد أيام من زفافها وتعتذر لحضور الحفل

ياسمين الخطيب، المذيعة والكاتبة المصرية بعد ما يقارب الأسبوع من احتفالها بزفافها على رجل الأعمال والمنتج رمضان حسني أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، كما وجهت رسالة لضيوفها الذين حضروا الحفل.

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ياسمين الخطيب نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" تدوينة كشفت من خلالها عن إصابتها بفيروس كورونا بعد 6 ايام من حفل زفافها الذي أقيم الأسبوع الماضي، كما قدمت ياسمين الخطيب اعتذارها لجميع ضيوفها الذين حضروا الحفل، وطلبت منهم كذلك توخي الحذر والخضوع للفحوصات اللأزمة من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، فكتبت ياسمين الخطيب: "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير".

ياسمين الخطيب تتغزل بزوجها في أول تعليق لها بعد الزفاف

ياسمين الخطيب علق العديد من المتابعين على إصابتها بكورونا وتمنوا لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه المرحلة على خير خصوصا أن إصابتها جاءت بعد أيام قليلة من حفل زفافها، وكانت ياسمين الخطيب نشرت عدة صور رومانسية لها مع زوجها خلال الزفاف، عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت في أول تعليق لها على زواجها من رمضان حسني: "اللي بالغالي اشتريته".

وتلقت ياسمين الخطيب التهاني من قبل قطاعا كبيرا من متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها، كما قام رمضان حسني بإعادة نشر مجموعة صور من التي قاموا أصدقائه بنشرها من حفل الزفاف، وذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، وتلقى الثنائي التهاني من أصدقائهما ومتابعيهما.

حضور كبير للمشاهير في حفل زفاف ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تعتبر هذه دوت الخليج الزيجة الرابعة في حياتها وقد أثارت التكهنات حول ارتباطها مؤخراً حتى فاجئت المذيعة المصرية الجمهور بزواجها من رجل الأعمال رمضان حسني، وانتشرت صور وفيديوهات من عقد قرانها الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد من مشاهير المجتمع، وذلك بدون الإعلان المسبق من ياسمين الخطيب عن خطبتها أو استعدادها للزواج، وتداول الجمهور عدة لقطات من حفل الزفاف، ونشر أصدقاء العروسين عدة صور من الحفل على مواقع التواصل.

ياسمين الخطيب قد شغلت الجمهور العام الماضي بعدما شاركت جمهورها وأصدقائها عبر حسابها على "فيس بوك"، بصورة لم تظهر فيها سوى يدي امرأة ورجل، وعلقت عليها بأنها تمت خطبتها، لتعود ياسمين الخطيب وتعلق مرة أخرى بعدما اكتشف الجمهور أن الصورة مجرد "كذبة أبريل" وقالت "التعليقات كلها كذبة إبريل.. كذبة إبريل!.. بوظتوا اللعبة!".

الصور مأخوذة من حساب ياسمين الخطيب الرسمي على "انستجرام".