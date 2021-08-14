أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين مع زوجها محسن محيي الدين بعد غياب سنوات.. بالصورة

نسرين، الفنانة المصرية المعتزلة، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد تداول صورة جديدة لها بالحجاب برفقة زوجها الفنان محسن محيي الدين، وتفاعل الجمهور مع ظهور نسرين النادر بعد اختفاء سنوات طويلة.

نسرين تظهر بالحجاب بعد 30 عام من الاعتزال

ونشر أحد أقارب الفنانة المعتزلة نسرين صورة لأحدث ظهور لها مع زوجها الممثل محسن محيي الدين، وعلق على صورتها قائلاً:" بنت عمتي الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محي الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل من الجمهور، بسبب ظهور نسرين النادر بعد أكثر من 30 عام على اعتزالها وابتعادها عن الأضواء.

أحدث ظهور للفنانة نسرين مع زوجها محسن محيي الدين

وتفاعل أيضاً الجمهور مع ظهور الفنانة المعتزلة نسرين خاصة إنه يعتبر الظهور الأول لها منذ ارتدائها الحجاب، وظهرت بملامح مختلفة بعد سنوات طويلة من اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني والأضواء، حيث كان آخر ظهور فني لها في عام 1991، حين قدمت بطولة مسرحية "قمر الزمان والأفزام الخمسة"، واعتزلت الفن بعد المسرحية وارتدت الحجاب وذلك بالتزامن مع اعتزال زوجها محسن محيي الدين الفن أيضاً.

معلومات عن الفنانة المعتزلة نسرين

ويذكر أن الممثلة المعتزلة نسرين قد بدأت مسيرتها الفنية بعدما حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى، وقدمت أعمال غنائية في بدايتها وفي طفولتها وأبرزها أغنية "البالونة"، وتزوجت من الملحن محمد ضياء الدين، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج من الممثل محسن محيي الدين، وأعلن الثنائي اعتزالهما الفن في بداية التسعينات بعد زواجهما.

وحققت الفنانة نسرين شهرة واسعة في فترة السبعينيات، بعدما شاركت في عدة أعمال سينمائية شهيرة مثل أفلام "الحفيد" و"بديعة مصابني" و"أبناء للبيع" و"شباب على كف عفريت" و"شيلني وأشيلك" وغيرها، وقدمت نسرين في الدراما التلفزيونية عدة أعمال مثل مسلسل "الشهد والدموع" و"رحلة السيد أبو العلا البشري" و"عالم عم أمين" و"فوازير جدو عبده" وغيرها من الأعمال، وقدمت في المسرح عدة مسرحيات أبرزها "مسألة مبدأ" و"آخر موضة" و"هاللو دوللي" وغيرها.