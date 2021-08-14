ليلى علوي ترقص على أنغام أغنية لعمرو دياب| فيديو 

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" فيديو وهي ترقص على أغنية الفنان عمرو دياب "يا أنا يا لاء" . وحضرت ليلى علوي الحفل الخاص الذي أحياه الفنان عمرو دياب، مساء الخميس 12 أغسطس، في افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، بمنتجع مراسي بالساحل الشمالي، حسب ما ذكر موقع "خبرك نت".

وظهرت ليلى علوي في الفيديو بإطلالة صيفية بسيطة وأنيقة، مرتدية فستانا أبيض اللون أظهر رشاقتها وهي تتمايل مسرورة على أنغام أغنية عمرو دياب.

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