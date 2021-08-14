صور أبناء نيللي كريم الـ 4 ونجلها الأكبر ينشر أحدث صوره احتفالا بزفاف والدته

نيللي كريم تصدرت اهتمام الجمهور في اليومين الماضيين ليس بزيجتها الثالثة فحسب وحفلها زفافها الصاخب بحضور النجوم، انما ايضا بحياتها العائلية وتحديدا صور أبنائها الأربعة الذين انجبتهم من زيجتين سابقتين لها، بينما نشر نجلها الأكبر يوسف بعض اللقطات له مع أصدقائه من حفل زفاف والدته.

نجل نيللي كريم الأكبر ينشر أحدث صوره من زفاف والدته

نجل نيللي كريم البكر، يوسف صبري، شارك متابعيه عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستغرام، في الساعات الماضية، بمجموعة لقطات له احتفالا بزفاف والدته النجمة نيللي كريم على لاعب الاسكواش هشام عاشور والذي أقيم الأربعاء الماضي في إحدى قرى الساحل الشمالي، وحضره العديد من نجوم الفن.

الصورة التي نشرها يوسف صبري على ستوري انستغرام تدحض الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا والمنسوبة له مع شقيقه من حفل زواج والدتهم نيللي كريم.

أبناء نيللي كريم من زيجتين سابقتين لها

يوسف صبري هو نجل نيللي كريم البكر من زيجتها الأولى من المهندس بهاء صبري ويعيش بين القاهرة ولندن، وقد احتفلت نيللي كريم بتخرجه عام 2019 حيث نشرت حينها صوره وهي تقبله وتهنئه بالتخرج.

نيللي كريم أنجبت ايضا من زوجها الأول بهاء صبري، نجلها كريم الذي تخرج ايضا من الجامعة.

وسبق وأن تحدثت نيللي كريم عن زيجتها الأولى التي جاءت من دون موافقة أهلها وفي عمر صغير، حيث كانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاما، معتبرة بأنها غير نادمة على الزواج المبكر بكونها سعيدة بنجليها.

وفي عام 2004 تزوجت نيللي كريم من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتيها: سيليا وكندة، واعلنت انفصالها عام 2015 بعد 11 عاما من الزواج، لتفاجئ نيللي الجميع بإعلان زواجها من هشام عاشور قبل ايام قليلة.

نيللي كريم من النادر ان تنشر صور ابنائها على حساباتها على السوشيال ميديا حفاظا على خصوصية عائلتها، لكنها سبق وأن نشرت صور نجليها الشابين في حفل تخرجهما، كما نشرت في مرات قليلة على ستوري انستغرام صورها برفقة ابنتيها.