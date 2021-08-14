نايف الظفيري يشيد بتعاونه مع يعقوب الفرحان في مسلسل "رشاش": "منحني طاقة كبيرة وحققت حلم العمل معه"

نايف الظفيري الفنان السعودي وأحد أبطال مسلسل "رشاش" أشاد بتجربته مع النجم السعودي يعقوب الفرحان، كما كشف عن الدور المهم الذي قام به الأخير خلال فترة تصوير المسلسل.

نايف الظفيري: كنت محظوظا بأن أقدم دور فهد في مسلسل "رشاش"

نايف الظفيري نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة صممها محبي مسلسل "رشاش" تجمعه مع النجم يعقوب الفرحان، وعلق نايف الظفيري الذي قدم شخصية "فهد" على مشاركته في بطولة المسلسل الذي أكد أنه كان محظوظا بسبب تعاونه مع الفنان يعقوب الفرحان، وكشف كذلك عن دور الأخير المهم في مساعدة فريق العمل والنجوم المشاركين فيه، وأنه يعطي كل طاقته من أجل تقديم أفضل أداء.

وقال نايف الظفيري: "الحمدلله كنت محظوظاً جداً بالظروف والتوفيق الرباني لأشارك في مسلسل (رشاش)، وكنت محظوظا كذلك بأن اعمل مع يعقوب الفرحان. فهو انسان بكل ما تعنيه الكلمة، يساعد الصغير قبل الكبير، شخصياً اعطاني الكثير، اهم ما اعطاني هو طاقته في الشغل وفي المشاهد، كل المشاهد اللي لعبناها سويا كان لها وقع مختلف".

نايف الظفيري: "حلم العمل مع يعقوب الفرحان تحقق"

نايف الظفيري أوضح أن يعقوب الفرحان لديه القدرة على جعل زملائه يعيشون عالم "رشاش" ويجسدون أدوارهم بتركيز تام، كما أوضح أن تعاونه مع يعقوب الفرحان كان مجرد حلم له في الماضي بسبب الشعبية الكبيرة التي حظي بها الأخير في المسرح، كما عبر نايف الظفيري عن حبه وتقديره الكبير ليعقوب الفرحان وقدم الشكر لمصمم البوستر.

وكتب نايف الظفيري: "كنت اشعر انني معزول تماماً عن العالم الخارجي، عالم رشاش كان فيه صمت تام مع تركيز عالي مع اللحظة وهذا الشي حسيته مع يعقوب الفرحان، كان حلم و اتحقق اني اشتغل مع شخص كنت دايماً اسمع اخباره في المسرح و طريقة شغله واليوم انا وهو نشترك بنفس البوستر، احبك يا كبير، اشكر الفنان اللي صمم البوستر ياريت تقولي كيف اتواصل معك".

نايف الظفيري يبكي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "رشاش"

نايف الظفيري قد نشر خلال الساعات الماضية فيديو قصير يجمعه مع كل من الفنان أيمن مظهر، وحكيم جمعة أثناء مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل "رشاش" التي عرضت أمس الخميس على منصة شاهد، وعبر نايف الظفيري عن فخره بمشاركته في هذه العمل كما قدم شكره لمجموعة mbc وكذلك مخرج العمل كولن تيج، وكل الدعم الذي حصل عليه أبطال المسلسل.

وعلق نايف الظفيري: "آخر دقيقة من مسلسل (رشاش) مع اخواني أيـمـن مطهَّر ، وحكيم جمعة، كنت اتمنى كل زملائي معايا في هذه اللحظة. تعبنا، لكن في الأخير جالسين نتفرج تحت المكيف، شكراً للعبقري السيد كولن تيج على اخلاصه في العمل وحبه المتفاني لي و لزملائي شكراً لكل درس اتعلمنا منك"، وأضاف: "شكرا mbc على صناعة هذه الماكينة الانتاجية الضخمة، شكرا لكل الناس اللي تابعت، شكراً لكل الدعم والحب المتفاني. حاسس بأشياء كثير بس مافي قدرة كتابية توصفها وما اقول غير شكراً هذا من فضل ربي، نعم مثلت مع يعقوب الفرحان".

مسلسل "رشاش" قد بدأ عرضه على منصة "شاهد" في شهر يوليو الماضي وعرضت الحلقة الأخيرة منه أمس الخميس 12 أغسطس، وشارك في بطولة المسلسل كل من فايز بن جريس، وحكيم جمعة، وعبدالله البراق، وإبراهيم الحجاج.

الصور مأخوذة من حساب الفنان نايف الظفيري وحكيم جمعة، ويعقوب الفرحان على "انستجرام"