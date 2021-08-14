وفاة والدة الفنان زين العمر والنجوم يقدمون له التعازي

زين العمر الفنان اللبناني نعى والدته التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقدم العديد من النجوم والمشاهير في لبنان والعالم العربي التعازي له.

وفاة والدة الفنان زين العمر

زين العمر نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة نعى من خلالها والدته التي توفيت اليوم، وعبر الفنان اللبناني عن حجم الألم الذي أصابه برحيلها حيث وصفها بنجمة حياته التي رحلت وأنه في انتظار لقائها، فكتب: "نجمة حياتي إنطفت بأحضان الرب يا أمي إلى أن نلتقي"، كما وجه زين العمر كذلك رسالة حزينة طلب فيها من والدته أن تسلم على والده الذي توفي في شهر مارس الماضي، وتسبب رحيله أيضا في حزن كبير لأسرة الفنان زين العمر الذي كتب: "إلى أن نلتقي يا أمي سلميلي على بيي يا حنونة".

النجوم يقدمون التعازي للفنان زين العمر

زين العمر قدم له العديد من النجوم والمشاهير التعازي في وفاة والدته حيث أكدوا على أن خسارة الوالدة لا تعوض فكتبت النجمة نوال الزغبي: "الله يرحمها ويصبركن خسارة الأم ما بتتعوض"، كما علق الفنان يوسف الخال فكتب: "السلام و الرحمة يا زين.. يا خيي.. غير كلام ما بيعزّي.. و لا بيعوِّض.. البقية بحياتك".

الفنانة كارول سماحة قدمت كذلك التعازي لزين العمر فكتبت: "بتأسف كتير يا صديقي إني إسمع هالخبر الحزين اليوم، الله يقويك ويصبرك ويعطيك القوة والإيمان لتتخطى وجعك..الله يرحمها"، وكتب الفنان ناصيف زيتون : "الله يرحمها ويصبركن الرب … سلامة عمرك و إن شاء الله خاتمة احزنكم .. كل التعازي الك وللعائلة الكريمة"، كما وجه التعازي أيضا كل من الفنان رامي عياش، وأمل عرفة، ونيشان.

تفاصيل جنازة وعزاء والدة الفنان زين العمر

زين العمر كشف في تغريدة قام بنشرها عبر حسابه على "تويتر" عن موعد جنازة وعزاء والدته الراحلة حيث سوف تبدأ مراسم العزاء من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين، كما سوف تقام صلاة الجنازة غدا في الساعة الثانية ظهر في كنيسة مار يوسف بلبنان، وسوف تدفن في مقابر العائلة.

زين العمر قد كشف في الأيام الماضية عن تعرض والدته لوعكة صحية وطلب من متابعيه الدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي، فكتب النجم اللبناني: "الأم أغلا شي بالدني وإمي تعبانة كتير بطلب منكن تصلّو معي أحبائي كل شخص بحبني على طريقتو على نيّة شفاء إمي والله يحمي كل أهالكين الدنيي إم الصلاة بتنفع كتير".

الصور مأخوذة من حساب الفنان زين العمر على "انستجرام"