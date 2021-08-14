دنيا سمير غانم برسالة شكر مؤثرة لجمهورها :"أنتم أهلي وأخواتي ودعواتكم بتوصلنا"

دنيا سمير غانم توجهت برسالة مؤثرة لجمهورها حيث شكرتهم على مساندتهم لها ولشقيقتها ايمي ولأسرتها في محنتهم الصعبة، بوفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما طمأنت والديها الراحلين كذلك بأن الجمهور الذي أسعدوه في أعمالهم الفنية، ها هو اليوم يقف الى جانبهم ويساندهم في أصعب لحظاتهم.

دنيا سمير غانم برسالة مؤثرة لجمهورها

النجمة المصرية دنيا سمير غانم إرتأت توجيه رسالة شكر مؤثرة لكل جمهورها ومحبيها في الوطن العربي على دعمهم لها ولأسرتها، فنشرت صورة عائلية لوالديها مع شقيقتها ايمي سمير غانم وكتبت قائلة :"شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا".

دنيا بطمة تابعت في رسالتها للجمهور قائلة لهم :".. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

ولاقت تدوينة دنيا سمير غانم حوالي 400 ألف اعجاب بعد ساعات فقط من نشرها، كما تفاعل المتابعين في تعليقاتهم على التدوينة وتمنوا لوالديها الرحمة والصبر لها ولشقيقتها ايمي سمير غانم.

دنيا سمير غانم: "بقيت يتيمة من غيرك يا أمي "

النجمة المصرية سمير غانم أثارت تعاطف جمهورها ومحبيها قبل يومين ايضا برسالة كتبتها على انستغرام بعد يومين من وفاة والدتها حيث أعربت عن حزنها العميق بكونها باتت يتيمة الأب والأم، فنشرت صورة لها مع والدتها دلال عبد العزيز وكتبت قائلة :"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي".

دنيا سمير غانم أكدت في تدوينتها بأن والدتها علمتها الرضا في كل ما يمر بها من الحياة كاشفة عن الجملة الأخيرة التي كانت ترددها قبل وداع الدنيا، فتابعت في تدوينتها :"انت علمتيني الرضا وأنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله"".

دنيا سمير غانم لفتت بأن رسالتها هذه محاولة "فضفضة" منها مع جمهورها الذي دعمها في محنتها مع شقيقتها، فتابعت قائلة في رسالتها :" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

دنيا وشقيقتها ايمي في جنازة والدتهما دلال عبد العزيز

دنيا وإيمي سمير غانم عاشتا قبل أيام أثناء مراسم جنازة والدتهما دلال عبد العزيز نفس المشهد الحزين مجددًا بوفاة والدهما سمير غانم، وظهرتا في الصور المنتشرة الخاصة بجنازة والدتهما، وهما في حالة صدمة وحزن على رحيل أقرب الناس إليهما، وارتسمت على وجههما ملامح التيه والانكسار، ليتكرر نفس المشهد الذي حدث مسبقًا في جنازة والدهما.

وقفت كل من دنيا وإيمي بجوار قطاع كبير من أفراد أسرتهما ونجوم الوسط الفني؛ تائهتين خلال أداء صلاة الجنازة، كما تلقت كل منهما التعازي في وفاة والدتهما الراحلة التي أحزنت الجميع بفترة مرضها ثم وفاتها بدون علمها خبر وفاة شريك حياتها.

وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، حتى لحظة وفاتها قبل أيام قليلة.