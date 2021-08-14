تعليق غاضب من الفنان عبدالرحمن العقل بعد انتشار شائعة وفاته

عبدالرحمن العقل رد على الشائعة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول وفاته والتي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل النجم الكويتي يقرر الرد عليها.

عبدالرحمن العقل يرد على شائعة وفاته

عبدالرحمن العقل نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طمئن من خلالها زملائه وكذلك متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على صحته وذلك بعد تداول شائعة وفاته في الأيام الماضية والتي تسببت في قلق العديد من متابعيه وكذلك زملائه في الوسط الفني بسبب أن الفنان الكويتي كان قد أصيب بفيروس كورونا في الفترة الماضية، وأكد الفنان عبدالرحمن العقل أنه بخير وأن ما يتم تداوله شائعة تسببت في إزعاج أهله وأصدقائه.

فكتب عبدالرحمن العقل: "حبايبي وأهلي وعزوتي وجمهوري الغالي بالكويت وخارج الكويت أنا يا جماعة بخير وبصحة وعافية مافيني شي هذي اشاعة حسبي الله على من كتبها وسواها ازعجني وازعجكم وازعج أهلي واصدقائي".

عبدالرحمن العقل يوجه رسالة لمحبيه

عبدالرحمن العقل وجه أيضا لمحبيه رسالة شكر على هذا الاهتمام الكبير به وبحالته الصحية، وشدد مرة أخرى على أنه بخير فكتب: "مشكورين على اهتمامكم وخوفكم علي، الحمدالله على الصحة والعافية اليوم السبت 14/8/2021 مشكورين"، وحرص العديد من متابعي الفنان عبدالرحمن العقل على الاطمئنان عليه وتمنوا له دوام الصحة والعافية.

عبدالرحمن العقل قد أعلن في شهر يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا وأوضح أن الإصابة تسببت في انسحابه من عروض مسرحية "المهمة الصعبة" والتي عرضت في أيام عيد الأضحى الماضي، فكتب النجم الكويتي عبر حسابه على "انستجرام": "(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) ..إلى أهلي واحبابي وجمهوري في الكويت والخليج العربي الغالي، أتمنى لكم عيد أضحى مبارك اعاده الله عليكم باليمن والبركات لا فاقدين ولا مفقودين، اعتذر عن عدم مشاركتي في مسرحية عيد الأضحى وذلك لظروف خارجه عن ارادتي لإصابتى بكورونا".

آخر ظهور للفنان عبدالرحمن العقل

عبدالرحمن العقل قد عاد وظهر في الأيام الماضية وحضر جنازة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح وكذلك كان من ضمن الحضور في عروض مسرحية "موجب" التي كرمت الفنانة الراحلة بوضع صورة لها بعد انتهاء العرض وصعد عبدالرحمن العقل لتحية الجمهور، ونشر الفنان الكويتي فيديو من العرض عبر حسابه على "انستجرام" وقدم من خلاله الشكر للفنان والمخرج محمد الحملي على تقديره واهتمامه بتحية الراحلة انتصار الشراح، فكتب عبدالرحمن العقل: "شكرا للفنان محمد الحملي على وضع صورة الفنانة الراحلة انتصار الشراح في نهاية مسرحية الموجب الله يرحمها".

الصور مأخوذة من حساب الفنان عبدالرحمن العقل وجمال الردهان على "انستجرام".