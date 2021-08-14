شاهد.. إيمي سالم تزور الفنان صلاح عبد الله

نشرت الفنانة إيمي سالم ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، صورة جديدة لها. وظهرت إيمي سالم ، فى الصورة برفقة الفنان صلاح عبد الله ، وعلقت قائلة: "مبسوطة قوي إني شفتك حضرتك واطمنت عليك ... حمد لله على السلامة يا عم صلاح .. ربنا يديك الصحة ويخليك لين ا#صلاح_عبدالله #ايمي_سالم".

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