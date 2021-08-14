أصالة عن الرئيس السيسي: قائد لا يعرف المستحيل

نشرت الفنانة أصالة مقطعا غنائيا جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبكلمات راقية عبرت عن انجازات مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت: “لاتغلق الحياة باباً بوجه منّ أحبّها .. وأنا منّ عشّاقها .. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لاشيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائماً هناك فرصة للسّعاده فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح #الدنيا_لها_طعم_جديد هنيئاً لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمه حكيمه عادله في ظل قائد لايعرف المستحيل #عبد_الفتاح_السيسي”.

الأغنية من كلمات منى القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، واخراج صقر.

من جانب اخر، يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجموعة من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور كلاً من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و وزير الإسكان عاصم الجزار وعدد من الوزراء.

يشار إلى أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

ومازالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.