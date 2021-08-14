شاهد.. راغب علامة يشارك صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي

نشر السوبر ستار راغب علامة صورا من حفله الغنائي بالساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وكانت الأجواء مثالية نلت اعجاب كل الحضور.

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