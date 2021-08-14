شاهد.. الفنانة علا رشدي تقوم بتحدٍ جديد في أحدث ظهور على ”تيك...

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها بفيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت علا رشدي فى الفيديو، وهى تقوم بأحد التحديات المنتشرة على موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، مما نال إعجاب متابعيها.

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