تأجيل طرح ”Venom 2” حتى منتصف أكتوبر المقبل

أرجأت استديوهات "سوني" إصدار فيلم الأكشن والخيال العلمي "Venom: Let There Be Carnage" للنجم توم هاردي، إلى منتصف أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررًا طرحه في 24 سبتمبر من نفس الشهر؛ بسبب سرعة ارتفاع حالات الإصابة مجدداً بفيروس كورونا.

يأتي التأجيل مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا شديد العدوى في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك في العودة إلى السينما. وفقًا لاستطلاع حديث أجرته مجموعة الأبحاث الوطنية، قال أن 67% من رواد السينما إنهم "مرتاحون جدًا أو مرتاحون إلى حد ما" في زيارة دور العرض السينمائي وهو انخفاض بنسبة 3% مقارنة بالأسبوع الماضي.

تدور أحداث الفيلم حول "إيدي بروك، فينوم" (توم هاردي)، واحد من أكثر شخصيات عالم (مارفل) غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، فقد كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ. صدر الجزء الأول في عام 2018، وبلغت إيراداته 855 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.