نشر الفنان ادوارد عدة صور له من حفله الأخير، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. و علق ادوارد على الصور قائلا: "من حفلة بورتو مارينا مع المنتج وليد منصور". وأعلن ادوارد، عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"حفلتنا المقبلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان ادوارد يشارك متابعيه تفاصيل حفله الأخير عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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